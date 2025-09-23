"Toute forme d’annexion" par Israël représenterait une "ligne rouge" aux conséquences graves (Riyad et Paris)

Articles recommandés -

Lors d’une réunion de haut niveau aux Nations unies, la France et l’Arabie saoudite ont publié une déclaration conjointe affirmant que « mettre fin à la guerre à Gaza et assurer la libération de tous les otages » constitue leur « priorité absolue ». Elles ont également averti que « toute forme d’annexion » par Israël représenterait une « ligne rouge » aux conséquences graves pour la paix.

La rencontre, dirigée par Emmanuel Macron et le prince héritier Mohammed ben Salmane, a rassemblé un large soutien international en faveur de la solution à deux États, alors qu’Israël se retrouve de plus en plus isolé depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, qui a fait 1 200 morts et 251 otages.

La déclaration appelle à un cessez-le-feu permanent, à la libération de tous les otages et prisonniers, ainsi qu’à l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire et au retrait complet des forces israéliennes de Gaza. Elle prévoit aussi la création d’une mission internationale temporaire de stabilisation, à l’invitation de l’Autorité palestinienne (AP), et le renforcement de la formation des forces de sécurité palestiniennes.

Les signataires insistent pour réunifier Gaza et la Judée-Samarie sous l’AP, et exigent du Hamas qu’il mette fin à son pouvoir dans le territoire, se désarme et remette ses armes à l’Autorité palestinienne, avec soutien international. Macron a salué les engagements du président palestinien Mahmoud Abbas, dont l’abandon de la politique de « pay-to-slay » et l’organisation d’élections libres dans l’année suivant un cessez-le-feu. En parallèle, plusieurs pays, dont la France, la Belgique, Malte et l’Andorre, ont reconnu officiellement l’État de Palestine, une démarche contestée par les États-Unis et Israël, qui estiment qu’elle risque de récompenser le Hamas et de compromettre les efforts pour libérer les otages et mettre fin au conflit.