Trafic en Albanie : 20 arrestations autour d’un projet associé à la famille Trump

La justice albanaise a lancé une vaste opération visant un réseau soupçonné de trafic international de cocaïne et de blanchiment d’argent, avec 20 personnes visées par des mandats d’arrêt. Selon le parquet spécial anticorruption (SPAK), quatre suspects ont déjà été arrêtés.

L’enquête porte sur des individus impliqués dans « des opérations qui auraient servi à dissimuler l'origine des biens et à intégrer les revenus illicites dans l'économie formelle ». Les autorités ont également ordonné la saisie conservatoire de nombreux actifs pour un montant supérieur à 128,4 millions d’euros.

L’affaire suscite une attention particulière en raison de liens potentiels avec un projet touristique controversé porté par des partenaires associés à la famille Trump. Depuis plusieurs semaines, des milliers de manifestants défilent dans les rues de Tirana pour dénoncer un vaste programme immobilier prévu à Zvernec, une zone protégée du littoral albanais, ainsi que sur l’île de Sazan.

Le projet est soutenu par Jared Kushner et Ivanka Trump, qui envisagent la construction de complexes hôteliers de luxe dans le pays.

Dans son communiqué, le SPAK ne mentionne pas directement ce projet. Toutefois, la justice précise que plusieurs biens saisis concernent des contrats de vente conclus avec la société « A...L...D... sh.a », qui pourrait correspondre à Albania Land Development, l’entreprise ayant acquis de vastes terrains à Zvernec.

Dans un récent podcast, Ivanka Trump avait décrit le site en ces termes : « Nous avons cinq miles [8 km] de front de mer directement en face de l'île de Sazan, cette magnifique péninsule avec un lagon d'un côté, l'océan de l'autre, de magnifiques plages de sable blanc. »

Les autorités albanaises poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’origine des fonds utilisés dans plusieurs investissements immobiliers situés à Tirana et sur la côte adriatique. L’enquête ne fait, à ce stade, état d’aucune mise en cause directe de la famille Trump.