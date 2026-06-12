Trêve au Liban, réouverture du détroit d'Ormuz et levée des sanctions : les détails de l'accord États-Unis - Iran

La version préliminaire du protocole d'accord en cours de négociation entre les États-Unis et l’Iran comprendrait d’importantes concessions américaines, a rapporté vendredi l’agence de presse iranienne Mehr. Le texte, qui n’a pas encore été approuvé par les autorités iraniennes, prévoit notamment une levée progressive des sanctions, le déblocage d’avoirs iraniens gelés et la réouverture du détroit d’Ormuz.

D’après l’agence, l’accord inclurait un cessez-le-feu immédiat et permanent sur l’ensemble des fronts, y compris au Liban, ainsi qu’un engagement américain à ne pas intervenir dans les affaires intérieures iraniennes. Washington accepterait également de mettre fin au blocus maritime dans un délai de 30 jours et de redéployer ses forces loin des zones proches du territoire iranien.

Le volet économique figure parmi les principaux éléments du projet. Téhéran obtiendrait un accès complet à ses actifs financiers à l’étranger et récupérerait jusqu’à 24 milliards de dollars de fonds gelés. Selon Mehr, la moitié de cette somme serait débloquée avant même l’ouverture des négociations sur un accord définitif.

Le texte prévoirait ensuite une période de 60 jours de pourparlers destinée à aboutir à un accord nucléaire global entre les deux pays. Toutefois, deux dossiers particulièrement sensibles ne figureraient pas à l’ordre du jour : le programme de missiles balistiques iranien et le soutien de la République islamique à ses alliés et organisations armées dans la région.

L’agence iranienne souligne que le document demeure à l’état de projet et doit encore recevoir l’approbation des plus hautes autorités à Téhéran. En cas d’accord définitif, celui-ci pourrait également être soumis au Conseil de sécurité de l’ONU pour validation internationale.