Trois Français emmenés enfants en Syrie pour le djihad, veulent contraindre l’État à les rapatrier

Trois jeunes Français, aujourd’hui âgés de 22 à 23 ans, tentent de contraindre l’État à réexaminer leur situation dans l’espoir d’être rapatriés depuis la Syrie, où ils ont été emmenés par leurs parents pour rejoindre l’organisation État islamique alors qu’ils n’avaient que 11 ou 12 ans. Leur requête a été examinée fin novembre par le tribunal administratif de Paris, qui devrait rendre sa décision d’ici une quinzaine de jours, a indiqué leur avocate, Me Marie Dosé.

À la chute du « califat » en 2019, les trois jeunes ont été placés dans des camps contrôlés par les forces kurdes du Nord-Est syrien, où ils ont atteint la majorité et vivent depuis dans des conditions extrêmement précaires. Le ministère français des Affaires étrangères avait rejeté leurs demandes de rapatriement en 2024, invoquant une situation sécuritaire « particulièrement complexe et dangereuse » qui rendrait les opérations trop risquées. Pour leur avocate, il y a pourtant urgence pour « ces jeunes majeurs qui n’ont rien choisi ».

Deux d’entre eux, Youssef Boudouaia et Adem Clain — fils de Fabien Clain, l’un des djihadistes ayant revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 — sont détenus dans le camp d’Orkesh. Le premier souffre de multiples blessures et fait des crises d’épilepsie quotidiennes ; le second présente une grave blessure à la jambe. Le rapporteur public a estimé que le refus de rapatriement les concernant était « arbitraire » et a demandé un réexamen.

Le troisième, Amza Benabed, a été transféré en Irak, où il risque une condamnation à mort commuée en perpétuité. Son avocate dénonce un transfert décidé « en toute opacité ». En septembre, la France avait rapatrié dix enfants et trois femmes, une première depuis juillet 2023.