Trois Iraniens arrêtés à Maurice avec de faux passeports israéliens

Trois ressortissants iraniens, appartenant à la même famille, ont été arrêtés la semaine dernière à l’aéroport international de Maurice alors qu’ils tentaient d’entrer sur le territoire avec de faux passeports israéliens. Le trio — un couple et leur fils — a immédiatement éveillé les soupçons des agents de l’immigration, leurs déclarations ne correspondant pas aux informations figurant sur leurs documents, rapporte le média Israel Today.

Les passeports suspects ont été saisis, et les autorités mauriciennes ont rapidement sollicité l’aide d’Interpol ainsi que de l’Autorité israélienne de la population et de l’immigration. L’analyse a confirmé que les documents provenaient d’une série de passeports israéliens volés, dont la page d’identification avait été remplacée par de fausses données.

« Ce sont bien des passeports israéliens authentiques, mais les pages d’identité ont été entièrement falsifiées », a précisé un porte-parole de l’Autorité israélienne.

À la suite de cette découverte, les trois individus ont été placés en détention et se sont vu refuser l’entrée sur le territoire mauricien. Le directeur général de l’Autorité israélienne de la population, Boaz Yosef, a indiqué que ses services « suivent la situation de près » et que chaque incident de ce type « fait l’objet d’une enquête approfondie ». Il a également rappelé que les passeports biométriques, désormais généralisés en Israël, rendent les falsifications « beaucoup plus difficiles à détecter et à reproduire ».

Les services israéliens affirment observer une recrudescence de ce genre de tentatives impliquant des ressortissants iraniens. Des cas similaires ont été signalés ces dernières années au Canada, aux Pays-Bas, en Grèce et à Maurice.

Selon les enquêteurs, les faussaires se procureraient de véritables passeports israéliens volés à l’étranger, avant d’en modifier les pages d’identité afin de les transformer en documents d’apparence légitime.