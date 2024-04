"Je vous l'avais dit" : Le ministre des Affaires étrangères des Émirats avait prévu et craint la vague extrémiste en Occident

Au milieu d'une vague de manifestations pro-palestiniennes balayant les campus américains, qui s'est également étendue à l'Europe et a inclus de nombreuses expressions d'antisémitisme et de soutien au Hamas, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed, a republié un extrait vidéo d'une interview de 2017 dans laquelle il mettait en garde contre l'échec de l'Occident à s'attaquer et à appliquer des mesures contre les extrémistes ayant émigré du Moyen-Orient. Dans cette interview, bin Zayed soulignait que l'inaction en la matière conduirait à l'essor d'éléments extrémistes, voire terroristes, en Europe et en Occident en général. Dimanche soir, bin Zayed a republié l'extrait avec la légende laconique : "Je vous l'avais dit".

Lors d'une discussion au forum Tweeps en 2017, bin Zayed avait mis en garde contre le risque que certains pays d'Europe deviennent des "foyers de terrorisme" s'ils ne parvenaient pas à gérer les éléments extrémistes qui y avaient émigré. Il avait noté à l'époque que "l'Arabie saoudite est plus déterminée à combattre le terrorisme que les Européens. Nous entendons des voix en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne et en Italie appeler à tuer les résidents et à voler leurs richesses".

S'exprimant en arabe tout au long du panel, bin Zayed est temporairement passé à l'anglais pour lancer un avertissement sévère aux participants de la conférence. "Et laissez-moi dire ceci en anglais pour que vous compreniez ce que je dis", a-t-il déclaré à l'animatrice, qui a répondu : "J'ai la traduction". "Non, je sais que vous avez la traduction, mais je veux juste m'assurer que vous comprenez bien", a-t-il rétorqué. "Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe en raison de l'absence de prise de décision, de la volonté d'être politiquement correct ou de la supposition qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'Islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance".

L'extrait a refait surface à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux à des moments spécifiques, notamment après le massacre du 7 octobre, et a recueilli un nombre important de vues et de partages ces derniers jours, dans le contexte d'une vague de manifestations sur les campus américains. Ces manifestations ont été marquées par des expressions de haine envers Israël, et même envers les États-Unis eux-mêmes.

La brève réponse de bin Zayed est intervenue quelques heures après que le milliardaire Elon Musk, propriétaire de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), a partagé la vidéo, commentant que bin Zayed "sait de quoi il parle". La publication de Musk a reçu plus de 54 millions de vues, des centaines de milliers de "j'aime" et des dizaines de milliers de partages, amplifiant encore les commentaires de bin Zayed