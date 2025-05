Trump à l'Iran : "Démantèlement ou destruction de vos installations nucléaires"

Donald Trump a présenté mercredi un ultimatum sans équivoque à l'Iran concernant son programme nucléaire. "Il n'y a que deux alternatives : faire sauter leurs installations nucléaires gentiment ou les faire sauter violemment", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Hugh Hewitt. Interrogé si les États-Unis avaient donné à l'Iran le choix entre abandonner ses centrifugeuses ou "être bombardé", Trump a répondu : "C'est aussi simple que ça."

"Je préférerais un accord solide et vérifié où nous les démantelons", a-t-il ajouté, alors que les États-Unis et l'Iran ont tenu trois cycles de négociations ces dernières semaines. Dans une interview à NBC, Trump avait déjà indiqué que seul "le démantèlement total" du programme nucléaire iranien serait acceptable. "Je veux que l'Iran soit vraiment prospère. La seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est une arme nucléaire."

Une confusion est apparue lorsque le vice-président JD Vance a suggéré que l'Iran pourrait conserver un programme nucléaire civil. Trump a contredit son vice-président en affirmant qu'"aucune décision n'a encore été prise" sur cette question. Parallèlement, Trump s'est montré conciliant envers les rebelles Houthis du Yémen. Au lendemain de l'annonce de la fin des opérations américaines contre ce groupe, le président a déclaré qu'il "respectait leur parole" et les a qualifiés de "courageux".

"Nous avons obtenu un très bon résultat avec les Houthis. Nous les avons frappés très durement et ils ont subi une punition énorme. Ils nous ont donné leur parole qu'ils n'attaqueraient plus les navires, et nous respectons cet engagement." En réponse à ce cessez-le-feu, Netanyahou a affirmé qu'Israël saurait faire face seul à cette menace. "Israël se défendra par ses propres moyens. Nous le faisons au Yémen et dans d'autres endroits. Israël a un long bras et nous l'utiliserons."