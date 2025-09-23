Trump à l'ONU : "Reconnaître l'État palestinien, c'est récompenser le Hamas"

Articles recommandés -

Donald Trump a livré lundi soir son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies depuis son retour à la Maison Blanche, s'attaquant frontalement aux pays occidentaux qui ont récemment reconnu l'État palestinien.

"Reconnaître un État palestinien, c'est donner un prix aux terroristes du Hamas", a déclaré le président américain, visant directement la France et ses alliés. Pour lui, la vague actuelle de reconnaissances de l'État palestinien représente une soumission aux "demandes de rançon" du Hamas, récompense le Hamas et encourage le conflit.

"Malheureusement, le Hamas a rejeté à plusieurs reprises des offres raisonnables de faire la paix", a-t-il lancé.

Après avoir plaisanté sur un téléprompter défaillant, Trump a lancé une offensive contre l'organisation internationale elle-même. "En sept mois, j'ai mis fin à sept guerres que l'organisation aurait dû terminer", a-t-il affirmé, critiquant l'ONU pour ses "paroles vides" qui "ne résolvent pas les guerres".

Le président américain a revendiqué avoir détruit "complètement" le programme nucléaire iranien lors de frappes sur les sites de Fordow, Natanz et Ispahan, se vantant d'avoir "mis fin à la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran". "Aujourd'hui, la plupart des dirigeants militaires iraniens ne sont plus avec nous, ils sont morts", a-t-il déclaré.

Concernant Gaza, Trump a affirmé être "profondément impliqué" dans les négociations pour mettre fin à la guerre, déplorant que le Hamas rejette les propositions "raisonnables". Il a répété sa récente affirmation selon laquelle 38 des 48 otages détenus à Gaza seraient morts. "Nous devons arrêter immédiatement la guerre à Gaza, nous devons récupérer tous les otages", a insisté Trump. "Nous ne voulons pas les récupérer deux par deux, puis encore deux, puis trois autres. Nous les voulons tous maintenant."

Cette intervention survient alors que la pression internationale s'intensifie sur Israël, après la reconnaissance palestinienne par plusieurs pays occidentaux ces derniers jours.