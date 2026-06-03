Trump affirme que l’Iran a accepté de renoncer à l’arme nucléaire et se dit prêt à rencontrer Mojtaba Khamenei

Le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran s’était déjà engagé à ne pas se doter de l’arme nucléaire dans le cadre des négociations en cours entre Washington et Téhéran. Dans un entretien accordé au podcast "Pod Force One" du New York Post, il a présenté cet engagement comme l’un des éléments centraux des discussions entre les deux pays.

"Nous ne pouvons pas les laisser avoir une arme nucléaire, et ils ont déjà accepté de ne pas en avoir", a déclaré le président américain. Tout en reconnaissant que Téhéran pourrait revenir sur sa position à l’avenir, Trump a insisté sur le fait que cet engagement constituait une condition essentielle des pourparlers actuels.

La Maison Blanche a confirmé que le mémorandum d’entente en discussion prévoit que l’Iran s’engage officiellement à ne pas poursuivre le développement d’armes nucléaires. Les modalités précises de cet engagement n’ont toutefois pas été détaillées publiquement.

Donald Trump a également évoqué le rôle du guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, estimant qu’il est directement impliqué dans les efforts visant à mettre fin au conflit. Selon le président américain, le dirigeant iranien bénéficie d’un important soutien au sein de son pays et participe activement aux décisions stratégiques prises par Téhéran.

Interrogé sur les informations faisant état de blessures graves subies par Mojtaba Khamenei lors des frappes israéliennes qui ont marqué le début de la guerre et coûté la vie à son père, l’ancien guide suprême Ali Khamenei, ainsi qu’à plusieurs membres de sa famille, Trump s’est refusé à tout commentaire.

Le président américain a néanmoins laissé entrevoir la possibilité d’une rencontre avec le dirigeant iranien. "J’aimerais le rencontrer", a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait disposé à rencontrer l’ensemble des acteurs concernés par le processus diplomatique. "Nous nous rencontrerons probablement à un moment donné, selon l’évolution de la situation", a-t-il conclu.