Trump affirme que l’Iran veut négocier, tandis que la "grande armada" américaine arrive au Moyen-Orient

Le président américain Donald Trump a déclaré que la situation avec l’Iran était "en pleine évolution", estimant que Téhéran cherchait désormais un accord avec Washington, alors même que les États-Unis déploient un important dispositif militaire dans la région.

Dans un entretien accordé au média Axios, Trump a expliqué avoir envoyé une "grande armada" près des côtes iraniennes, tout en affirmant que la voie diplomatique restait ouverte. Selon lui, les autorités iraniennes auraient tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec la Maison-Blanche pour discuter. Quelques heures plus tard, un haut responsable américain confirmait que Washington restait "ouvert aux négociations", à condition que Téhéran accepte des termes déjà transmis à plusieurs reprises.

Cette montée en pression intervient après que Trump a envisagé, plus tôt ce mois-ci, des frappes contre des cibles du régime iranien, en réaction à la répression meurtrière de manifestations ayant fait des milliers de victimes. Il avait finalement différé sa décision, tout en ordonnant le renforcement des moyens militaires américains au Moyen-Orient. Officiellement, aucune décision finale n’a encore été prise, et de nouvelles consultations sont prévues cette semaine.

Parmi les renforts déployés figure le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln, entré récemment dans la zone de responsabilité du commandement central américain (CENTCOM). À cela s’ajoutent des chasseurs F-15 et F-35, des avions ravitailleurs ainsi que des systèmes de défense aérienne supplémentaires.

Au sein de l’entourage présidentiel, le débat reste vif. Les plus durs plaident pour faire respecter les "lignes rouges" fixées par Trump, tandis que d’autres doutent de l’efficacité d’une campagne de bombardements contre Téhéran et privilégient l’exploitation de la fragilité actuelle du régime pour obtenir un accord.

Selon des responsables américains, un éventuel compromis devrait inclure le retrait de tout l’uranium enrichi hors d’Iran, un plafonnement du stock de missiles de longue portée, la fin du soutien aux forces alliées régionales et l’interdiction pour l’Iran d’enrichir lui-même de l’uranium. Téhéran se dit prêt à discuter, sans pour autant accepter ces exigences.

Trump a également rappelé le conflit éclair de douze jours survenu l’an dernier, affirmant qu’en autorisant Israël à frapper en premier, il aurait empêché une attaque iranienne majeure. Les services de renseignement américains et israéliens estimaient alors que l’Iran aurait pu produire rapidement de l’uranium de qualité militaire, même si la fabrication d’une arme nucléaire opérationnelle aurait nécessité plusieurs mois.

Aujourd’hui, les installations nucléaires iraniennes ont été sévèrement endommagées par des frappes américaines et israéliennes, mais le sort précis du stock d’uranium reste incertain. Dans ce contexte tendu, l’armée américaine se tient prête à exécuter un ordre présidentiel à tout moment.