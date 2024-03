Gaza: Trump appelle Netanyahou à "mettre fin à la guerre"

Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne Fox News qu'Israël devait mettre fin à la guerre à Gaza: "Faites-le rapidement et revenez à un monde de paix".

Donald Trump a affirmé qu'à son époque, le monde était proche d'une ère de paix et que même l'Iran aurait pu rejoindre les "accords d'Abraham". "Nous avons besoin de paix dans le monde. Nous en étions proches avec les accords d'Abraham et je parie que nous y aurions également inclus l'Iran", a-t-il affirmé. Trump a également répété qu'Israël n'aurait pas été attaqué s'il avait été président des États-Unis, car l'Iran sous son mandat "aurait été appauvri et n'aurait pas donné d'argent au Hezbollah".

Donald Trump fustige Chuck Schumer et Joe Biden

Trump a également affirmé que le président Joe Biden "n'a pas oublié [le 7/10]", mais il "regarde là où il obtient le plus de voix... Il voit les Palestiniens et les manifestations": "Je ne sais pas comment Israël reste avec ces gens [les démocrates]", a-t-il balayé. L’ancien président a critiqué Joe Biden et le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, pour les critiques sévères adressées au Premier ministre Benjamin Netanyahou. "Soudain, il jette Israël aux oubliettes en disant que Netanyahou devrait partir", a-t-il lancé.

(AP Photo/J. Scott Applewhite)

"Les démocrates sont mauvais pour Israël"

Selon lui, les États-Unis ne devraient pas dicter à leurs alliés comment diriger leur gouvernement. "Cela ne fait aucun doute", a-t-il affirmé. "Les démocrates sont très mauvais pour Israël", a-t-il ajouté.