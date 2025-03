Trump assure que les Houthis "supplient pour la paix" après les frappes américaines

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les rebelles houthis du Yémen cherchent désormais à établir la paix en raison de l'efficacité des opérations militaires américaines menées contre eux. Lors d'une déclaration depuis le Bureau ovale, Trump a souligné que ces frappes se poursuivront néanmoins "pendant longtemps". "Les Houthis veulent la paix parce qu'ils se font sérieusement malmener. Notre riposte a été extrêmement puissante. Ils supplient pour la paix, ils ne veulent plus de ce conflit", a affirmé le président américain.

Trump a dénoncé les actions des Houthis, les accusant d'avoir "été horribles envers le monde entier, tué beaucoup de personnes et attaqué de nombreux navires et avions". Il s'est également félicité de l'efficacité des opérations américaines : "Les attaques ont été très réussies, au-delà même de nos attentes les plus folles. Nous les avons frappés très durement, avec beaucoup de succès."

L'offensive américaine contre les Houthis a officiellement débuté au début du mois, ciblant principalement leurs capacités de défense ainsi que leurs systèmes de missiles et de drones. La semaine dernière, Trump avait promis que les rebelles seraient "complètement anéantis", ajoutant que le soutien iranien pourrait ralentir mais non empêcher leur destruction. Les rebelles houthis ont intensifié leurs attaques dans la région depuis octobre 2023, lançant des drones et des missiles balistiques vers des villes israéliennes tout en ciblant des navires commerciaux dans la mer Rouge, en soutien aux Gazaouis. Après une accalmie pendant la trêve entre Israël et le Hamas, ils ont repris leurs tirs de missiles vers Israël la semaine dernière.