Trump attaqué pour avoir lancé l'offensive sur l'Iran sans l'aval du Congrès

Articles recommandés -

L'offensive américaine contre les installations nucléaires iraniennes, notamment le réacteur fortifié de Fordow, a déclenché une tempête politique à Washington. Donald Trump fait face à des critiques acerbes de l'opposition démocrate qui l'accuse d'avoir engagé le pays dans un conflit sans l'aval du Congrès. Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat, a réclamé un vote d'autorisation parlementaire, alertant que "le danger d'une guerre étendue et destructrice s'accroît dramatiquement". La congressiste Alexandria Ocasio-Cortez est allée plus loin, qualifiant cette action militaire unilatérale de "motif de destitution".

Le sénateur Chris Van Hollen a rappelé les promesses électorales du président : "Trump avait promis de mettre fin aux guerres et entraîne maintenant l'Amérique dans un nouveau conflit. Il viole la Constitution et met en danger des vies américaines." Les alliés régionaux manifestent leur inquiétude. L'Arabie saoudite, malgré sa rivalité avec Téhéran, a condamné "la violation de la souveraineté iranienne" et appelé à une solution diplomatique. Le Liban craint une extension du conflit avec une possible intervention du Hezbollah.

En Europe, le soutien reste mesuré. Keir Starmer justifie l'action américaine face à la "menace grave" du programme nucléaire iranien, tandis que l'Union européenne privilégie le retour aux négociations.

Selon le Wall Street Journal, Trump a donné son feu vert samedi depuis son club de golf du New Jersey. Un responsable américain révèle que l'objectif était de "créer une situation totalement inattendue", après que le président eut initialement évoqué un délai de réflexion de deux semaines. L'administration a précisé à Téhéran que cette frappe constituait "un acte ponctuel et non le début d'une guerre de changement de régime".