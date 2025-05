Trump et Ben Salmane concertent leur stratégie pour mettre fin au conflit à Gaza

Donald Trump a entamé mardi sa première tournée au Moyen-Orient depuis sa réélection, atterrissant à Riyad où son avion a été escorté par trois chasseurs F-15 saoudiens. Cette visite intervient au lendemain de la libération de l'otage américano-israélien Edan Alexander. Selon le département d'État américain cité par la chaîne saoudienne Al-Sharq, "Washington coordonne avec Riyad la question de la fin de la guerre à Gaza". Le programme du président comprend une rencontre et un dîner avec le Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane, ainsi qu'une participation à un forum d'investissement bilatéral.

Des sources à Doha ont confié au journal Al-Quds Al-Arabi que Trump discutera avec ses hôtes qataris "des questions régionales urgentes, notamment la guerre à Gaza et les efforts pour y mettre fin". Ces sources précisent qu'aucune confirmation n'a été donnée quant à d'éventuelles rencontres entre la délégation américaine et des responsables du Hamas, dont plusieurs membres politiques résident au Qatar.

À Riyad, on tente de rallier le président américain à l'approche saoudienne pour résoudre la question palestinienne. "Un haut responsable de la famille royale a décrit un grand optimisme quant à la possibilité de convaincre Trump d'accepter un accord global comprenant la reconnaissance d'un État palestinien démilitarisé, la fin de la guerre à Gaza avec l'exclusion du Hamas, et la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes", rapporte une source proche des négociations.

Trump rencontrera également le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Arabie saoudite, ainsi que les présidents libanais Joseph Aoun et syrien Ahmad al-Shara. La tournée, qui exclut Israël, se poursuivra au Qatar et aux Émirats arabes unis. Le président américain a par ailleurs confirmé que le Pentagone recevra en cadeau un Boeing 747 luxueusement équipé, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.