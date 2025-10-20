Trump confirme le maintien du cessez-le-feu à Gaza malgré une violation par le Hamas

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche soir, à bord d’Air Force One, que le cessez-le-feu à Gaza restait en vigueur, malgré une attaque meurtrière menée par le Hamas contre l’armée israélienne.

Interrogé par un journaliste sur la situation, Trump a répondu : "Oui, il est toujours en place". Le président a ajouté vouloir s’assurer que la trêve se déroule dans le calme. "Nous voulons que ce soit très pacifique avec le Hamas, même s’ils ont été assez turbulents. Certains éléments armés ont agi de manière indépendante, sans que la direction soit forcément impliquée. Quoi qu’il en soit, la situation sera gérée avec fermeté, mais de manière appropriée", a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent après qu’un missile antichar tiré par le Hamas a frappé un véhicule du génie de l’armée israélienne (IDF), tuant deux soldats en violation du cessez-le-feu négocié sous l’égide de Washington.

À la suite de cette attaque, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné la suspension de l’aide humanitaire destinée à la bande de Gaza. Israël a toutefois annoncé, quelques heures plus tard, la reprise de ces livraisons.

Dans le cadre du plan américain pour Gaza, le Hamas a remis aux médiateurs les 20 otages encore en vie qu’il détenait, mais le mouvement terroriste refuse toujours de restituer la totalité des corps des otages décédés, affirmant ignorer l’emplacement de la plupart d’entre eux.