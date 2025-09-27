Trump dévoile les grandes lignes d’un plan en 21 points pour mettre fin à la guerre de Gaza

À trois jours d’une rencontre cruciale avec Benyamin Netanyahou, le président américain Donald Trump a laissé filtrer les grandes lignes d’une ambitieuse « feuille de route » pour mettre fin à la guerre de Gaza. Selon des révélations d’Al-Arabiya et de CNN, cette « initiative des 21 points » prévoit une série de mesures radicales : la libération de tous les otages israéliens dans un délai de 48 heures, en échange de la remise en liberté de milliers de prisonniers palestiniens — dont entre 100 et 200 condamnés à perpétuité.

Le texte comprend également un retrait progressif de l’armée israélienne de la bande de Gaza, la mise en place d’une gestion transitoire par un dispositif arabo-international, puis par l’Autorité palestinienne sous supervision régionale. Le Hamas, de son côté, se verrait offrir une forme d’amnistie conditionnelle, à la seule condition d’abandonner ses armes et de quitter le territoire. Des garanties humanitaires, comme l’acheminement illimité d’aide via l’ONU et des ONG, ainsi qu’un plan de reconstruction international sur cinq ans, figurent aussi dans la proposition.

La version publiée par CNN insiste sur certains éléments sensibles : Israël s’engagerait à ne plus attaquer le Qatar, médiateur clé des pourparlers, et aucune expulsion massive des habitants de Gaza ne serait autorisée. En revanche, le texte ne mentionne pas de calendrier précis ni de reconnaissance d’un État palestinien. Si le Premier ministre israélien a réaffirmé vendredi à l’ONU sa détermination à poursuivre la guerre « jusqu’à l’élimination totale du Hamas », Trump se veut optimiste. Dans un message sur Truth Social, il a assuré que toutes les parties « sont proches d’un accord historique », évoquant un climat « d’enthousiasme et de bonne volonté inédit ». Reste à savoir si cette proposition, déjà accueillie avec réserve par plusieurs capitales arabes, pourra s’imposer comme une base réelle de négociation.