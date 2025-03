Trump et Poutine discutent d'un cessez-le-feu en Ukraine et de l'amélioration des relations bilatérales

Selon un compte rendu officiel publié mardi, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone au sujet de la nécessité d'établir la paix et un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine.

Vers une paix durable en Ukraine

Les deux dirigeants ont convenu que "ce conflit doit se terminer par une paix durable" et ont souligné "la nécessité d'améliorer les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie." "Le sang et les ressources que l'Ukraine et la Russie dépensent dans cette guerre seraient mieux utilisés pour les besoins de leurs peuples", indique le communiqué.

"Ce conflit n'aurait jamais dû commencer et aurait dû être terminé il y a longtemps grâce à des efforts de paix sincères et de bonne foi", poursuit le document.

Un processus de paix en plusieurs étapes

Les présidents ont convenu que "le mouvement vers la paix commencera par un cessez-le-feu énergétique, ainsi que par des négociations techniques sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu maritime en mer Noire, puis un cessez-le-feu complet et une paix permanente." Fait notable, ces négociations "débuteront immédiatement au Moyen-Orient", ce qui suggère un nouveau cadre diplomatique pour les pourparlers russo-ukrainiens.

Coopération au Moyen-Orient et non-prolifération

Les deux hommes ont également abordé "de manière générale le Moyen-Orient comme une région de coopération potentielle pour prévenir de futurs conflits" et discuté "de la nécessité d'arrêter la prolifération des armes stratégiques."

Sur l'Iran, ils "partagent le point de vue que l'Iran ne devrait jamais être en position de détruire Israël", un rare point d'entente entre les deux pays.

Perspectives de relations bilatérales améliorées

Trump et Poutine ont conclu en affirmant qu'"un avenir avec une relation bilatérale améliorée entre les États-Unis et la Russie présente d'énormes avantages", incluant "d'énormes accords économiques et une stabilité géopolitique une fois la paix obtenue."

Cette conversation téléphonique intervient dans un contexte de tensions accrues en Ukraine, où les forces russes ont réalisé des avancées significatives ces dernières semaines, notamment dans la région de Koursk. Elle marque également une approche diplomatique distincte de celle de l'administration précédente vis-à-vis de la Russie.