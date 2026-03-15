Trump et Starmer appellent à rouvrir le détroit d’Ormuz face aux perturbations du trafic maritime

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont échangé dimanche sur la situation au Moyen-Orient et sur « l’importance de rouvrir le détroit d’Ormuz », actuellement perturbé par les actions de l’Iran, a indiqué Downing Street.

Selon une porte-parole du gouvernement britannique, les deux dirigeants ont évoqué lors d’un entretien téléphonique « la situation actuelle au Moyen-Orient et l’importance de rouvrir le détroit d’Ormuz afin de mettre fin aux perturbations du trafic maritime mondial, qui entraînent une hausse des coûts partout dans le monde ».

Situé entre l’Iran et Oman, ce passage stratégique constitue l’une des principales voies d’acheminement du pétrole mondial. Environ un cinquième de la production mondiale d’hydrocarbures y transite habituellement, ce qui en fait un point névralgique du commerce énergétique international.

Depuis les frappes menées par Israël et les États-Unis contre des cibles iraniennes, Téhéran a pris pour cible la zone maritime afin de rendre la navigation plus difficile. Selon plusieurs analystes, cette stratégie vise à exercer une pression économique mondiale afin de contraindre Washington à infléchir sa position dans le conflit.

Face à cette situation, Donald Trump a appelé samedi les pays dépendants du pétrole transitant par le détroit d’Ormuz à contribuer à sa sécurisation. Le président américain a notamment exhorté plusieurs puissances économiques à déployer des moyens navals dans la région.

« Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d’autres enverront des navires dans la région afin que le détroit d’Ormuz ne soit plus menacé », a-t-il déclaré.

Lors de leur entretien, Keir Starmer a également présenté ses condoléances au président américain pour les militaires américains morts depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

La fermeture ou la perturbation prolongée du détroit d’Ormuz pourrait avoir des conséquences majeures sur l’économie mondiale, notamment en alimentant la hausse des prix du pétrole déjà observée depuis le début des tensions.