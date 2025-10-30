Trump et Xi Jinping scellent un accord commercial après une rencontre qualifiée de "grand succès"

Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont conclu ce jeudi en Corée du Sud un entretien de 1h40 censé apaiser la brutale guerre commerciale qui oppose les deux superpuissances. Le président américain a salué une rencontre "géniale" et annoncé des avancées majeures sur les terres rares, le soja et la coopération sur l'Ukraine, quelques heures seulement après avoir ordonné la reprise des essais nucléaires américains.

"Je serai en Chine en avril et Xi Jinping viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One qui le ramenait à Washington. "Nous avons finalisé de nombreux points" lors de l'entretien à Busan, a-t-il ajouté, qualifiant Xi Jinping de "dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant".

Le président américain a notamment annoncé que le problème des terres rares avait été réglé, évoquant un accord d'un an, renouvelable, pour des exportations chinoises sans restrictions. Il a également révélé que Washington et Pékin allaient "travailler ensemble" sur la guerre en Ukraine.

"De grandes quantités, des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement", a salué Trump, une avancée majeure pour les agriculteurs américains qui souffrent de la guerre commerciale.

"C'est un plaisir de revoir" Donald Trump, a déclaré Xi Jinping devant les photographes. "La Chine et les États-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier", a-t-il affirmé.

Avant l'entrevue, le président américain, qui venait juste d'annoncer une relance immédiate des essais d'armes nucléaires, avait qualifié son homologue de "redoutable négociateur" tout en disant s'attendre à une rencontre "très réussie".

Donald Trump a déjà laissé entrevoir une baisse des droits de douane américains qui avaient été imposés à la Chine en raison de sa contribution, selon Washington, aux ravages causés par le trafic de fentanyl aux États-Unis.

En contrepartie, Pékin a accepté de retarder l'application de ses restrictions à l'exportation de terres rares – matériaux indispensables à l'industrie automobile, aux smartphones et à l'armement, sur lesquels la Chine exerce un quasi-monopole. Le géant asiatique envisage également de reprendre ses achats de soja aux États-Unis, un sujet politiquement sensible pour les agriculteurs américains.

Ce sommet arrive après quelques semaines particulièrement mouvementées. Le 19 septembre, Donald Trump annonçait une prochaine rencontre avec son homologue chinois, après une conversation téléphonique "très productive". Puis les sujets de friction se sont accumulés, jusqu'à celui qui fait sortir le président américain de ses gonds : la décision le 9 octobre par Pékin de restreindre ses exportations de terres rares, au risque de compromettre le grand programme de réindustrialisation du locataire de la Maison Blanche.

Le président américain, dénonçant une manœuvre "hostile", avait menacé d'imposer des surtaxes douanières écrasantes et de bouder la rencontre, avant de se radoucir dans l'une de ses volte-faces habituelles.

La rencontre avec Xi Jinping conclut, sur une note beaucoup plus sobre, une tournée asiatique qui a vu Trump accueilli avec tous les égards en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud, avec des cadeaux fastueux et des promesses de gigantesques investissements aux États-Unis.