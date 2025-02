Trump "extrêmement engagé" à libérer tous les otages, assure le vice-président américain aux familles

Le vice-président américain JD Vance a assuré aux familles des otages détenus par des terroristes palestiniens à Gaza que le président Donald Trump déploie des efforts considérables pour obtenir rapidement la libération de tous leurs proches.

"Notre message aux otages est que le président Trump vous aime, il n'a pas oublié vos proches et il va se battre chaque jour pour les ramener à la maison. C'est exactement ce qu'il a fait jusqu'à présent, et c'est ce qu'il continuera à faire", a déclaré Vance lors de la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC) à Washington, en présence de plusieurs proches d'otages.

"C'est simplement une question de leadership", a-t-il poursuivi. "Vous avez besoin d'un président capable de décrocher le téléphone et de dire : 'Vous devez ramener ces personnes. Non, non, non. Nous ne nous concentrons pas sur ces conneries en ce moment. Nous nous concentrons sur le retour des otages.'"

"Et puis, quand les négociations atteignent une impasse, parce que c'est toujours le cas, vous avez besoin d'un président qui prend le téléphone et dit : 'Arrêtez ces conneries. Vous devez faire des progrès. Vous devez maintenir ce rythme.' C'est ça, le leadership. Je l'ai vu en coulisses."

"Ce que le président a fait, c'est donner les pleins pouvoirs à... son cher ami Steve Witkoff en tant qu'émissaire des États-Unis. Il a dit : 'Steve, tu parles en mon nom. Fais le nécessaire. Et s'il y a des problèmes, appelle-moi.'"

Il ajoute : "Steve Witkoff, grâce au leadership du président, a réussi."

Il reconnaît toutefois que "nous avons encore du travail à faire. Nous devons terminer le processus. Le président est plus engagé sur cette question que n'importe quel dirigeant de ma vie. Nous allons continuer à nous battre pour cela."