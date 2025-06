Trump hésite à frapper l'Iran par crainte d'un "nouveau chaos libyen"

Articles recommandés -

Donald Trump a reporté sa décision concernant d'éventuelles frappes américaines contre l'Iran, craignant de créer "une nouvelle Libye" en cas de chute du régime des ayatollahs, a rapporté le New York Post jeudi. Le président a explicitement fait référence au chaos qui a suivi la campagne de l'OTAN en 2011 pour renverser Mouammar Kadhafi. Des sources proches de l'administration ont révélé les appréhensions présidentielles au quotidien new-yorkais. "Trump ne veut pas que cela se transforme en Libye", a confié un initié. Le dirigeant américain a exprimé en privé ses inquiétudes sur une déstabilisation iranienne, établissant des parallèles avec les situations en Afghanistan et en Irak.

Bien que certains rapports aient suggéré que Trump pourrait favoriser des frappes limitées visant les installations nucléaires de Fordo et Natanz avec des "perceuses de bunker", distinctes de celles transportées par les jets israéliens, le spectre libyen demeure préoccupant. Une source a expliqué au New York Post : "La Libye a représenté un engagement de bombardement beaucoup plus étendu, qui s'est finalement transformé en changement de régime." Cette même source a exprimé la crainte d'installer par inadvertance "quelqu'un de pire que Khamenei" si le régime actuel s'effondrait.

Ces révélations sont intervenues après que la porte-parole Karoline Leavitt a déclaré jeudi que Trump décidera de son implication directe dans l'opération militaire israélienne en Iran "dans les deux prochaines semaines". Elle a ajouté que le président envisage également "une possibilité substantielle de négociations qui pourraient avoir lieu avec l'Iran dans un avenir proche". Leavitt a réitéré que "la priorité absolue du président consiste à empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire et d'assurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient".