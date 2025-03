Trump : "L'Iran sera tenu responsable de chaque tir des Houthis"

Le président américain Donald Trump a lancé un avertissement sans équivoque à l'Iran concernant son soutien aux rebelles houthis du Yémen, les qualifiant de "sinistres mafieux et voyous" qui sont "détestés par le peuple yéménite".

"Que personne ne s'y trompe ! Les centaines d'attaques menées par les Houthis, ces sinistres mafieux et voyous basés au Yémen, qui sont détestés par le peuple yéménite, émanent toutes de l'IRAN et sont créées par l'IRAN", a déclaré Trump dans un message virulent.

Le président américain a prévenu que "toute nouvelle attaque ou représailles des 'Houthis' sera confrontée à une force considérable, et il n'y a aucune garantie que cette force s'arrêtera là." Trump a rejeté l'idée que l'Iran pourrait jouer "la victime innocente" face à des "terroristes incontrôlables". Selon lui, Téhéran "n'a pas perdu le contrôle" mais "dicte chaque mouvement, leur fournit des armes, de l'argent et des équipements militaires hautement sophistiqués, et même de la soi-disant 'intelligence'." La menace la plus directe est venue en conclusion de son message : "Chaque tir effectué par les Houthis sera considéré, à partir de maintenant, comme un tir provenant des armes et du commandement de l'IRAN, et l'IRAN sera tenu responsable et en subira les conséquences, et ces conséquences seront terribles !" Cette déclaration intervient après la vague de frappes américaines contre des cibles houthies au Yémen ce week-end, que Trump a qualifiée d'"action militaire décisive et puissante" en réponse aux attaques des rebelles contre la navigation internationale en mer Rouge. Les Houthis, soutenus par l'Iran, mènent depuis plusieurs mois une campagne d'attaques contre les navires qu'ils considèrent comme liés à Israël, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, perturbant gravement le commerce mondial.