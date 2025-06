Trump : "La guerre entre Israël et l'Iran doit se terminer"

Le président américain Donald Trump a appelé samedi à l'arrêt de la guerre entre Israël et l'Iran, révélant sur Truth Social les détails d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine consacré principalement à la crise au Moyen-Orient.

Appel d'anniversaire transformé en diplomatie

Articles recommandés -

"Le président russe Vladimir Poutine a appelé ce matin et m'a gentiment souhaité un joyeux anniversaire. Plus important encore, nous avons discuté de l'Iran, un pays qu'il connaît bien", a écrit Trump sur son réseau social. L'échange, qui a duré environ une heure selon le président américain, s'est concentré sur l'escalade militaire entre Israël et l'Iran, alors que les deux pays s'échangent des frappes massives depuis vendredi.

Parallèle avec l'Ukraine

"Il ressent, comme moi, que la guerre entre l'Iran et Israël devrait se terminer, et je lui ai répondu que sa guerre aussi devrait se terminer", a précisé Trump, établissant un parallèle direct avec le conflit ukrainien. Le président américain a également révélé que Poutine procédait aux "échanges de prisonniers prévus", avec "de grands nombres de prisonniers échangés immédiatement des deux côtés".

Cette intervention diplomatique de Trump intervient au moment où l'administration Biden multiplie les contacts avec les alliés régionaux pour éviter une guerre totale au Moyen-Orient, la situation étant jugée comme la plus dangereuse depuis des décennies.