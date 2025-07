Trump lève les sanctions contre la Syrie : "Pour soutenir la voie du pays vers la paix"

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a signé lundi soir un décret présidentiel levant le programme de sanctions contre la Syrie "afin de soutenir la voie du pays vers la stabilité et la paix". Cependant, des sanctions individuelles restent en vigueur contre Bachar el-Assad, ses proches, les responsables de violations des droits de l'homme, les trafiquants de drogue, les personnes liées aux activités d'armes chimiques, à Daesh ou à ses affiliés, ainsi qu'aux mandataires iraniens.

Un changement de cap diplomatique majeur

Dans le premier article du décret présidentiel, il est précisé que les États-Unis s'engagent à soutenir "une Syrie stable, unie et en paix" avec elle-même et ses voisins. Selon le texte, une Syrie unie qui n'offre pas de refuge sûr aux organisations terroristes et qui garantit la sécurité de ses minorités religieuses et ethniques soutiendrait la sécurité et la prospérité régionales.

La décision de Trump fait suite à l'effondrement du régime Assad et marque un changement majeur de la politique américaine envers la Syrie. Le décret explique que la politique américaine de sanctions précédente était liée aux politiques et actions de l'ancien régime dirigé par Bachar el-Assad. À la lumière des développements des six derniers mois, "y compris les actions positives entreprises par le nouveau gouvernement syrien sous le président Ahmed al-Sharaa", la décision a été prise de lever les sanctions du pays.

Des exceptions maintenues

Le décret maintient néanmoins des sanctions contre ceux impliqués directement ou indirectement dans l'enlèvement de citoyens américains en Syrie, comme Austin Tice ou Steven Sotloff. Le Trésor américain a retiré 518 individus et entités syriens de sa liste de sanctions suite au décret présidentiel.

L'ordre permettra un assouplissement de la supervision des exportations et autres restrictions sur la Syrie, ainsi que d'autres actions qui seront entreprises par le Secrétaire d'État, le Secrétaire au Trésor et le Secrétaire au Commerce, ainsi que par d'autres départements et agences d'exécution des États-Unis. Ceci, encore une fois, sans fournir de secours à Daesh ou à d'autres organisations terroristes, aux violateurs des droits de l'homme, à ceux liés aux armes chimiques ou aux activités liées à la prolifération d'armes chimiques.

Responsabilité et justice

Trump a établi dans le décret qu'il faut prendre "des mesures supplémentaires pour assurer une responsabilité significative aux auteurs de crimes de guerre, de violations des droits de l'homme et de la propagation des réseaux de trafic de drogue en Syrie et en relation avec celle-ci pendant l'ancien régime de Bachar el-Assad et par ceux qui lui sont liés".

La section 8 du décret utilise un langage plus vague concernant le traitement futur d'"al-Nosra" (Hayat Tahrir al-Sham) et du président syrien al-Joulani, qui figurent actuellement sur les listes noires américaines en raison de leur passé terroriste actif. En fait, il n'est pas précisé s'ils resteront sur ces listes ou en seront retirés, mais il est sous-entendu qu'ils sont soumis à un "test" qui déterminera finalement leur sort.

Réactions positives de Damas

Le ministre des Affaires étrangères syrien al-Shibani a réagi aux développements : "La levée des sanctions sur la Syrie nous aidera à nous ouvrir à la communauté internationale. Nous saluons l'annulation de la majeure partie du programme de sanctions imposé à la Syrie conformément au décret présidentiel historique émis par le président Trump. La levée des sanctions par Trump ouvre la porte à la reconstruction et au développement que nous attendions tant."

Cette décision marque un tournant significatif dans la politique américaine au Moyen-Orient, reflétant la volonté de Washington de s'engager avec le nouveau leadership syrien tout en maintenant des garde-fous contre les acteurs malveillants de la région.