Trump menace d'employer la force militaire pour annexer le Groenland

Dans un entretien accordé à NBC, le président américain Donald Trump a intensifié les tensions avec le Danemark en affirmant qu'il n'excluait pas l'usage de la force militaire pour annexer le Groenland. "Nous obtiendrons le Groenland. Oui, à 100%", a déclaré Trump. Interrogé sur la possibilité d'une intervention armée, il a précisé : "Je ne retire jamais l'option militaire de la table. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances que nous puissions le faire sans force militaire."

Cette déclaration fait suite à la visite controversée de son vice-président J.D. Vance sur l'île vendredi dernier. Lors de ce bref séjour de trois heures, Vance a critiqué la gestion danoise : "Vous n'avez pas fait du bon travail pour les habitants du Groenland. Vous avez trop peu investi dans sa population et son architecture sécuritaire." Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Rasmussen, a riposté dans une vidéo : "Nous sommes ouverts aux critiques, mais nous n'apprécions pas le ton. Ce n'est pas ainsi qu'on s'adresse à un allié proche."

L'intérêt américain pour cette île autonome sous souveraineté danoise s'explique par des raisons stratégiques et économiques. Les États-Unis y maintiennent depuis les années 1950 la base spatiale "Pituffik", cruciale pour la surveillance des lancements de missiles.

De plus, le Groenland recèlerait d'importants gisements de pétrole, gaz, or, uranium et zinc. Le réchauffement climatique, en faisant fondre les glaces, rend ces ressources plus accessibles et ouvre de nouvelles routes commerciales.

Les experts estiment que d'ici 2030, le "passage du Nord-Ouest" pourrait être navigable toute l'année, offrant une alternative moins coûteuse au canal de Panama pour le transport de marchandises entre l'Asie et la côte est américaine.