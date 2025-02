Trump menace de couper l'aide à l'Égypte et la Jordanie sur fond de crise des réfugiés gazaouis

La menace de Donald Trump de geler l'aide américaine à l'Égypte et à la Jordanie "si elles n'acceptent pas d'accueillir des réfugiés palestiniens" de Gaza a provoqué une crise sans précédent dans les relations entre Washington et ces deux pays. Malgré leur forte dépendance économique et sécuritaire, Le Caire et Amman maintiennent un front uni d'opposition à ce projet. Les États-Unis accordent à l'Égypte deux milliards de dollars par an, dont 1,3 milliard pour son armée qui s'appuie sur l'équipement américain. Depuis la signature des accords de paix avec Israël, Washington a fourni une aide cumulée d'environ 90 milliards de dollars à l'Égypte.

La Jordanie reçoit près d'un milliard et demi de dollars annuellement. Un protocole d'accord signé en septembre 2022 lui garantit une aide économique et militaire de 1,45 milliard de dollars par an jusqu'en 2029. Le Congrès a même approuvé une enveloppe totale de 2,1 milliards pour 2025, représentant plus d'un dixième du budget annuel jordanien.

"Des mesures de pression américaines supplémentaires, bien que moins probables, pourraient inclure le retrait du soutien américain aux programmes de réforme du FMI, le retrait d'accords commerciaux bilatéraux et la réduction des investissements", explique le Dr Ofir Winter, chercheur à l'Institut d'études de sécurité nationale.

Pour éviter une confrontation directe avec Trump, le roi Abdallah de Jordanie a proposé un geste symbolique d'accueillir 2 000 enfants malades de Gaza. En parallèle, les deux pays devraient présenter fin février un plan arabe global pour la reconstruction de Gaza, avec le soutien de l'Arabie saoudite.

Environ 3 000 soldats américains sont stationnés en permanence en Jordanie, avec un accès libre à 12 bases militaires majeures par décret royal. L'Égypte, bien qu'ayant diversifié ses partenariats militaires avec la Russie, la Chine, la France et l'Allemagne, reste principalement équipée de matériel américain.