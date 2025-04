Trump menace l'Iran d'un "prix sans précédent" et se dit prêt à rencontrer Khamenei

Dans une interview accordée au magazine Time, le président américain Donald Trump a affirmé qu'un accord sur le nucléaire iranien était possible sans recourir à une frappe militaire, mais a lancé un avertissement sévère à Téhéran. "Si l'Iran s'approche de l'arme nucléaire pendant mon second mandat, il paiera un prix sans précédent dans l'histoire - un prix qui ne sera pas oublié", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était néanmoins "prêt à rencontrer Khamenei".

La Maison Blanche a précisé que Trump est déterminé à exercer une "pression maximale" sur Téhéran, incluant sanctions et mesures supplémentaires, pour empêcher son armement nucléaire. "J'espère que nous pourrons parvenir à un accord, mais il est possible que nous devions frapper. L'Iran n'aura pas d'arme nucléaire", a insisté le président.

Concernant ses relations avec le Premier ministre israélien, Trump a démenti avoir bloqué une attaque israélienne contre l'Iran : "Ce n'est pas vrai. Je ne les ai pas arrêtés, mais je ne leur ai pas facilité la tâche non plus. J'ai dit que je préférais un accord plutôt qu'une attaque, mais je leur ai laissé le choix." Il a ajouté ne pas craindre que "Netanyahu puisse l'entraîner dans une guerre avec l'Iran". Interrogé sur l'éventualité d'un conflit, Trump a nuancé sa position : "Nous ne nous laisserons pas entraîner, nous n'irons pas à contrecœur. Si nous n'aboutissons pas à un accord, je m'y joindrai volontiers - je mènerai la campagne."

Le second cycle de pourparlers sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran a débuté la semaine dernière à Rome. Ces négociations indirectes sont menées entre Steve Whitcoff, émissaire spécial de Trump, et Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères. Mardi dernier, Trump s'est entretenu avec Netanyahou au sujet de ces négociations et de la situation à Gaza. Après cet appel, le président américain a publié sur Truth Social : "Nous avons parlé de plusieurs sujets, dont l'Iran et le commerce entre nos pays. La conversation était très bonne, nous sommes du même côté sur toutes les questions."