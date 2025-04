Trump : Netanyahou "était favorable" à l'entrée d'aide humanitaire à Gaza

Le président américain Donald Trump a évoqué vendredi soir sa récente conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de la visite de ce dernier à Washington. Trump a révélé que la situation dans la bande de Gaza avait été un sujet important de leur discussion.

"J'ai dit que nous devons être bons, ces gens souffrent", a déclaré Trump en référence aux habitants de Gaza. Le président américain a poursuivi en expliquant avoir affirmé à Netanyahou : "Nous allons nous occuper d'eux, il y a un grand besoin de médicaments et de nourriture."

Selon ses propos, les États-Unis "poussent fortement" Israël à permettre l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza. Interrogé par une journaliste sur la réaction du Premier ministre israélien à ces demandes, Trump a répondu : "Netanyahou se sentait bien à ce sujet", suggérant une réception positive de la part du dirigeant israélien.

Le Hamas en difficulté financière

Cette conversation intervient dans un contexte où, selon plusieurs informations récentes, le Hamas fait face à d'importantes difficultés économiques, en partie liées aux restrictions sur l'entrée d'aide dans la bande de Gaza. Des informations obtenues par i24NEWS révèlent que l'organisation terroriste traverse une crise financière majeure. Selon ces sources, des milliers de fonctionnaires à Gaza n'ont pas reçu leur salaire depuis deux mois, et plusieurs dizaines ont déjà démissionné. L'aile militaire du Hamas aurait été contrainte de remplacer ces fonctionnaires démissionnaires pour maintenir un semblant d'administration dans les territoires qu'elle contrôle encore. Cette situation économique précaire du Hamas s'ajoute à la dégradation des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, où l'accès aux médicaments, à la nourriture et aux produits de première nécessité reste extrêmement limité après plus d'un an et demi de conflit. L'insistance de Trump sur l'aide humanitaire reflète la position américaine constante depuis le début du conflit, qui soutient le droit d'Israël à se défendre tout en appelant à protéger les civils palestiniens et à répondre à leurs besoins essentiels.