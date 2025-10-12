Trump : "Nous sommes à l’aube de l’un des plus grands succès diplomatiques de l’Histoire"

Le président américain Donald Trump a adressé une lettre officielle au président de la Knesset, Amir Ohana, en réponse à son invitation à prononcer un discours devant le Parlement israélien. Dans ce message au ton solennel, Trump remercie Ohana pour cette « invitation historique à s’adresser au peuple d’Israël devant votre noble assemblée législative », assurant qu’il est « fier de l’accepter ».

Le chef de la Maison-Blanche revient sur son premier mandat, rappelant que les Accords d’Abraham ont constitué une « percée diplomatique majeure au Moyen-Orient », posant les bases d’une stabilité régionale après « des siècles de conflits ». Il affirme avoir bâti sur cet héritage depuis son retour à la présidence, démontrant, selon lui, que « les nations peuvent surmonter les défis du passé ».

Donald Trump évoque ensuite la commémoration des deux ans de l’attaque du 7 octobre 2023, déclarant avoir « œuvré sans relâche depuis ce jour tragique pour ramener tous les otages chez eux, défendre la souveraineté d’Israël et mettre fin à la violence » qui ravage la région depuis trop longtemps. « Nous sommes à l’aube de l’un des plus grands accomplissements diplomatiques de l’Histoire, écrit-il, et nous ne pouvons nous reposer tant que la paix ne sera pleinement réalisée et durable. Ensemble, nous bâtirons un avenir de sécurité, de prospérité et de paix en Israël, dans la région et au-delà. » Donald Trump conclut sa lettre en remerciant Ohana et en déclarant : « J’ai hâte de te voir très bientôt. »