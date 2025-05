Trump : "Nous sommes très proches d'un accord avec l'Iran"

Donald Trump s'est montré particulièrement optimiste jeudi matin concernant la perspective d'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. "Je pense que nous sommes très proches d'un accord. L'Iran a plus ou moins accepté les conditions", a déclaré le président américain lors de sa visite au Qatar. S'exprimant à Doha, Trump a révélé que Washington mène "des négociations très sérieuses" avec la République islamique pour établir "une paix à long terme". Il a cependant rappelé l'option militaire en cas d'échec des pourparlers : "Il y a deux façons de procéder - la voie très aimable ou la voie violente, mais je ne veux pas emprunter cette seconde option."

Ces déclarations interviennent après la quatrième série de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, qui s'est conclue par des communiqués optimistes des deux parties. Dans un entretien accordé mercredi soir à NBC, Ali Shamkhani, conseiller proche du Guide suprême Ali Khamenei, a indiqué que Téhéran serait prêt à se débarrasser de ses stocks d'uranium hautement enrichi et à limiter son enrichissement à des niveaux non militaires, tout en acceptant des inspections internationales, en échange de la levée totale des sanctions économiques.

La veille à Doha, lors de sa rencontre avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Trump avait insisté sur la nécessité pour l'Iran de cesser son soutien au terrorisme comme condition préalable à un accord, sans préciser si cette exigence était impérative.

Concernant ses relations avec le Qatar, le président américain a assuré : "Personne ne compromettra nos relations avec le Qatar, nous allons vous protéger." Trump, qui a entamé sa tournée au Moyen-Orient par l'Arabie saoudite où il a signé un important contrat d'armement, doit visiter la base aérienne d'Al-Udeid avant de poursuivre son voyage à Abu Dhabi, dernière étape de sa tournée régionale.