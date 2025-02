Trump réduit l'aide américaine à l'Afrique du Sud en représailles à sa plainte contre Israël

Le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret exécutif visant à réduire l'aide financière américaine à l'Afrique du Sud, a annoncé la Maison Blanche selon Reuters. Cette décision fait suite à la politique foncière du pays et à sa plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ). En réaction, le ministère sud-africain des Affaires étrangères a publié samedi un communiqué critiquant cette décision comme "manquant d'exactitude factuelle" et ne reconnaissant pas "l'histoire profonde et douloureuse du colonialisme et de l'apartheid" du pays.

La Maison Blanche a cité comme motif principal la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la CIJ, accusant Israël de commettre un génocide à Gaza. Washington a également mentionné les liens de Pretoria avec l'Iran comme facteur influençant sa décision.

Le 26 janvier 2024, la CIJ avait rendu une décision préliminaire dans cette affaire, ordonnant à Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir les actes génocidaires à Gaza et d'assurer "immédiatement" l'acheminement de l'aide humanitaire, sans toutefois exiger l'arrêt des opérations militaires.

Les relations entre l'Afrique du Sud et Israël s'étaient déjà considérablement détériorées avant cette affaire judiciaire. En novembre 2023, le gouvernement sud-africain avait rappelé son ambassadeur et l'ensemble de sa mission diplomatique d'Israël en protestation contre les opérations militaires israéliennes à Gaza. Plus tard, le Parlement sud-africain avait voté en faveur d'une motion appelant à la fermeture de l'ambassade israélienne et à la rupture des relations diplomatiques jusqu'à l'obtention d'un cessez-le-feu à Gaza.