Trump sur l'Iran : "Ils ont peur et préféreraient un accord à une confrontation"

Donald Trump a réaffirmé sa préférence pour une solution négociée avec l'Iran plutôt qu'une intervention militaire israélienne contre les installations nucléaires du pays. Dans une interview diffusée lundi soir sur Fox News, le président américain a exposé sa vision des relations avec Téhéran. "Tout le monde pense qu'Israël, avec notre aide ou notre approbation, va entrer et bombarder l'Iran. Je préférerais que cela n'arrive pas. Je préfère de loin voir un accord avec l'Iran où nous pouvons superviser, vérifier, inspecter, et ensuite le faire exploser ou simplement s'assurer qu'il n'y a plus de nucléaire", a déclaré Trump.

Le président a qualifié l'accord nucléaire de 2015, signé sous l'administration Obama, de "plus stupide accord jamais conclu", soulignant ses limites temporelles : "Ce type d'accord ne peut pas être conclu pour seulement quelques années. Il serait déjà expiré maintenant. Et ils auraient légalement le droit d'avoir une arme nucléaire."

Trump a également évoqué la vulnérabilité actuelle de l'Iran : "L'Iran est très inquiet. Ils sont très effrayés, pour être honnête, car leur défense est pratiquement anéantie. Ils ont connu des moments très difficiles. Je pense que l'Iran aimerait conclure un accord, et j'aimerais en conclure un sans avoir à les bombarder."

Cette position contraste avec la politique de "pression maximale" que Trump a réinstaurée contre Téhéran, notamment avec de récentes sanctions financières visant des individus et entités facilitant l'expédition de pétrole iranien vers la Chine.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a répondu samedi que l'Iran reste ouvert aux négociations avec les États-Unis, mais pas sous la politique de "pression maximale" de Trump : "La levée des sanctions nécessite des négociations, mais pas dans le cadre d'une politique de 'pression maximale', car ce ne serait pas une négociation mais une forme de reddition."