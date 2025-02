Trump tempère les tensions avec l'Iran : "Signons un accord et célébrons"

Donald Trump a envoyé un nouveau signal fort concernant l'Iran, minimisant les rumeurs d'une intervention militaire imminente. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, le président américain a déclaré que "les informations selon lesquelles les États-Unis, en coopération avec Israël, vont réduire l'Iran en miettes sont T-R-È-S exagérées". "Je veux que l'Iran soit un pays magnifique et prospère, mais il ne peut pas posséder d'armes nucléaires", a écrit Trump. "Je préférerais de loin un accord de paix nucléaire vérifié qui permettrait à l'Iran de croître et de prospérer pacifiquement. Nous devons commencer à y travailler immédiatement et organiser une grande célébration moyen-orientale une fois qu'il sera finalisé."

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a répondu en affirmant que les préoccupations de Washington concernant un éventuel armement nucléaire iranien ne sont "pas compliquées à résoudre". Il a rappelé l'engagement de l'Iran dans le traité de non-prolifération nucléaire et la fatwa du guide suprême Ali Khamenei interdisant les armes nucléaires.

Parallèlement à ces déclarations conciliantes, Trump a néanmoins signé un mémorandum présidentiel rétablissant la politique de "pression maximale" sur l'Iran. Cette mesure vise à affaiblir l'économie iranienne, notamment ses revenus pétroliers. "C'était une décision difficile et j'ai beaucoup hésité", a admis le président américain.

La porte-parole du gouvernement iranien, Fatema Mohajerani, a réagi aux propositions de dialogue de Trump en déclarant : "Notre politique étrangère a toujours été basée sur les principes de respect pour notre pays et notre peuple, de sagesse et d'intérêt. Cela s'applique aux relations avec tous les autres pays."

Le ministère iranien des Affaires étrangères a par ailleurs rejeté les accusations américaines concernant un prétendu complot d'assassinat visant Trump, les qualifiant d'"idées fabriquées diffusées par des fauteurs de guerre".