Trump tend la main à l'Iran : "Je préfère négocier, mais ils ne doivent pas avoir d'arme nucléaire"

Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi avoir envoyé une lettre au Guide suprême iranien Ali Khamenei, dans laquelle il propose des négociations concernant le programme nucléaire de Téhéran. "Je préférerais négocier avec l'Iran", a déclaré Trump à Fox News, ajoutant que "l'alternative serait de 'faire quelque chose' - car l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires". Cette initiative fait suite à des propos similaires tenus il y a un mois depuis le Bureau ovale. "J'aimerais conclure un accord avec l'Iran sur le nucléaire, je préfère cela plutôt que de les bombarder", avait alors affirmé le président américain au New York Post, soulignant que "si nous concluons cet accord, Israël ne les bombardera pas". Trump avait ajouté : "Ils ne veulent pas mourir, personne ne veut mourir".

Selon Bloomberg, la Russie aurait accepté mardi dernier de servir d'intermédiaire entre Washington et Téhéran, à la demande de Trump lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine le mois dernier. Les discussions porteraient non seulement sur le programme nucléaire iranien, mais également sur le soutien de Téhéran à ses proxys au Moyen-Orient - Hezbollah, Houthis et milices.

Le même jour, le directeur de l'AIEA Rafael Grossi a alerté dans un entretien à Bloomberg sur l'inefficacité des sanctions contre l'Iran : "Les sanctions ne fonctionnent pas. C'est assez clair - le pays a appris à les contourner. Le programme s'est considérablement développé, particulièrement depuis 2018". Grossi s'est également inquiété de la prolifération nucléaire, notant que "les discussions sur les armes nucléaires, autrefois taboues, ont désormais lieu dans plusieurs pays".

Ces développements diplomatiques interviennent dans un contexte de tension croissante, alors que plusieurs médias internationaux font état de préparatifs israéliens pour frapper les installations nucléaires iraniennes dans les prochains mois. Selon le Telegraph britannique, "les autorités iraniennes attendent seulement l'attaque et s'y préparent chaque nuit. Tout le monde est en état d'alerte maximale, même sur des sites dont personne n'a connaissance".

Les deux pays se sont déjà affrontés directement depuis le début de la guerre à Gaza, avec une escalade d'attaques réciproques. Après l'élimination d'Ismail Haniyeh et Hassan Nasrallah, Téhéran a lancé des centaines de missiles balistiques contre Israël, qui a riposté en frappant plusieurs sites sur le sol iranien, neutralisant une grande partie des défenses aériennes du pays.