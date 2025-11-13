Trump veut relancer la normalisation Israël–Arabie saoudite avant sa rencontre avec MBS

Le président américain Donald Trump souhaite obtenir des progrès concrets sur la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite avant la rencontre prévue la semaine prochaine à la Maison-Blanche avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, rapportent des responsables américains cités par Channel 12 (N12). Selon eux, il demeure toutefois incertain qu’une percée puisse être réalisée à temps.

Cette visite sera la première du prince héritier aux États-Unis depuis l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, dont les agences de renseignement américaines estiment qu’il avait été approuvé par Mohammed ben Salmane.

Ces derniers jours, des responsables américains et saoudiens ont intensifié leurs discussions pour finaliser un vaste ensemble d’accords bilatéraux, notamment en matière de défense. Le secrétaire d’État Marco Rubio a indiqué que Washington espérait signer plusieurs accords durant la visite, bien que certains détails restent à affiner.

Au cœur des négociations figure la relance du dossier de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, après la fin de la guerre à Gaza. Les conseillers de Trump exhortent Benjamin Netanyahou à se concentrer sur la perspective d’un accord historique avec Riyad et à avancer sur les étapes suivantes du plan post-Gaza. Deux responsables américains affirment que la Maison-Blanche a demandé aux Saoudiens d’enregistrer des progrès en amont de la rencontre.

L’un des principaux points de blocage demeure la demande saoudienne que Jérusalem prenne des mesures concrètes en vue de l’établissement d’un État palestinien avec un calendrier clair — une exigence à laquelle Netanyahou ne consent pas.

En parallèle, plusieurs hauts responsables saoudiens, dont le ministre de la Défense Khalid ben Salmane, ont effectué des visites à Washington pour préparer la rencontre. Riyad cherche également à obtenir une garantie de sécurité américaine non contraignante et une vaste acquisition d’armements, incluant des F-35.

Selon N12, les Saoudiens se disent déçus du manque d’avancées sur les accords annoncés lors de la visite de Trump à Riyad en mai dernier.