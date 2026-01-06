Ukraine : Emmanuel Macron évoque le possible déploiement de milliers de soldats français après un cessez-le-feu

Emmanuel Macron a affirmé que des milliers de soldats français pourraient être déployés en Ukraine après un cessez-le-feu, dans le cadre d’une force multinationale de « réassurance ».

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
Les alliés de l'Ukraine ont fait d'importants progrès en vue de défendre le pays si un accord de paix est conclu avec la Russie.
Les alliés de l'Ukraine ont fait d'importants progrès en vue de défendre le pays si un accord de paix est conclu avec la Russie. AP

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi que « des milliers de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine » une fois un cessez-le-feu conclu. S’exprimant au journal télévisé de France 2, le chef de l’État a précisé que ces forces n’auraient pas vocation à combattre, mais à participer à une mission de « réassurance » dans un cadre multinational.

https://x.com/i/web/status/2008630823147192672

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Selon Emmanuel Macron, la France serait prête à contribuer à trois volets majeurs après la signature de la paix : la fourniture d’images et de capacités d’observation, la participation à la régénération de l’armée ukrainienne, et l’engagement au sein d’une force internationale destinée à garantir la stabilité. « Ce ne sont pas des forces qu’on engage au combat », a-t-il insisté, évoquant la « potentialité de plusieurs milliers d’hommes ».

Video poster
L'édito de Christian Malard : "Trump menace de réserver à Khamenei le même sort qu'à Maduro"

Le président a également souligné le rôle central que devraient jouer les États-Unis dans la phase post-conflit. Washington prendrait le leadership des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu, chargés de vérifier le respect des lignes de front et d’éventuelles violations. Emmanuel Macron a estimé que le récent sommet organisé à Paris avait marqué une évolution notable : pour la première fois, un travail conjoint a réuni la « coalition des volontaires », les autorités ukrainiennes et les Américains, ces derniers ayant clairement exprimé ce qu’ils étaient prêts à assumer.

Enfin, interrogé sur la perspective d’un dialogue avec Moscou, le chef de l’État a indiqué être en train de « réorganiser une prise de contact » avec le président russe « dans les prochaines semaines ». Une déclaration qui s’inscrit dans un contexte diplomatique mouvant, alors que les discussions sur les garanties de sécurité et l’après-guerre en Ukraine s’intensifient.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires