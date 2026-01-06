Ukraine : Emmanuel Macron évoque le possible déploiement de milliers de soldats français après un cessez-le-feu

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi que « des milliers de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine » une fois un cessez-le-feu conclu. S’exprimant au journal télévisé de France 2, le chef de l’État a précisé que ces forces n’auraient pas vocation à combattre, mais à participer à une mission de « réassurance » dans un cadre multinational.

Selon Emmanuel Macron, la France serait prête à contribuer à trois volets majeurs après la signature de la paix : la fourniture d’images et de capacités d’observation, la participation à la régénération de l’armée ukrainienne, et l’engagement au sein d’une force internationale destinée à garantir la stabilité. « Ce ne sont pas des forces qu’on engage au combat », a-t-il insisté, évoquant la « potentialité de plusieurs milliers d’hommes ».

Le président a également souligné le rôle central que devraient jouer les États-Unis dans la phase post-conflit. Washington prendrait le leadership des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu, chargés de vérifier le respect des lignes de front et d’éventuelles violations. Emmanuel Macron a estimé que le récent sommet organisé à Paris avait marqué une évolution notable : pour la première fois, un travail conjoint a réuni la « coalition des volontaires », les autorités ukrainiennes et les Américains, ces derniers ayant clairement exprimé ce qu’ils étaient prêts à assumer.

Enfin, interrogé sur la perspective d’un dialogue avec Moscou, le chef de l’État a indiqué être en train de « réorganiser une prise de contact » avec le président russe « dans les prochaines semaines ». Une déclaration qui s’inscrit dans un contexte diplomatique mouvant, alors que les discussions sur les garanties de sécurité et l’après-guerre en Ukraine s’intensifient.