Ukraine : la Russie revendique l’usage d’un nouveau missile balistique hypersonique lors d’une attaque massive

La Russie a affirmé vendredi avoir utilisé un nouveau missile balistique hypersonique, baptisé Oreshnik, lors d’une attaque de grande ampleur contre l’Ukraine. Il s’agit de la deuxième utilisation connue de cette arme présentée par Moscou comme « imparable » et capable de voler à une vitesse dix fois supérieure à celle du son.

Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a lancé dans la nuit des centaines de drones et des dizaines de missiles, frappant plusieurs régions du pays. À Kiev, au moins quatre personnes ont été tuées et 22 autres blessées après que des immeubles résidentiels ont été touchés dont l'ambassade du Qatar. Parmi les victimes figure un secouriste médical, tandis que plusieurs membres des équipes de secours ont été blessés en intervenant sous les bombardements, selon l’administration militaire de la ville.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que l’ambassade du Qatar à Kiev avait également été endommagée par un drone russe. Il a appelé à une « réaction claire » de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, estimant que Moscou est sensible à leurs signaux.

De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que cette attaque constitue une riposte à une prétendue tentative ukrainienne visant une résidence du président Vladimir Poutine, une accusation rejetée par Kiev et Washington. Le Kremlin soutient que le missile Oreshnik, capable d’emporter plusieurs charges, peut échapper à tout système de défense antimissile.

Selon des sources ukrainiennes, le missile aurait visé des infrastructures critiques dans l’ouest du pays, près de la région de Lviv, zone stratégique par laquelle transite une partie de l’aide militaire occidentale. Les services de renseignement ukrainiens indiquent que l’Oreshnik disposerait de plusieurs têtes équipées de sous-munitions.

L’Ukraine a annoncé son intention de saisir les instances internationales, notamment le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil OTAN-Ukraine, dénonçant une escalade majeure et une menace directe pour la sécurité européenne.