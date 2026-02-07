Ukraine : une attaque russe massive frappe le réseau électrique

L’Ukraine a été la cible, samedi matin, d’une nouvelle attaque russe d’ampleur contre son réseau énergétique, provoquant des coupures de courant dans une grande partie du pays, a annoncé la compagnie nationale d’électricité Ukrenergo.

« La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien. En raison des dégâts causés, des coupures d’urgence ont été mises en place dans la plupart des régions », a indiqué l’entreprise sur Telegram, précisant que l’offensive était toujours en cours à l’aube.

Des interruptions d’électricité ont notamment été signalées à Kiev, déjà fortement touchée ces dernières semaines. Dans la capitale, les températures sont descendues à –5 °C samedi matin et pourraient atteindre jusqu’à –20 °C en début de semaine, aggravant la situation pour les habitants. Des explosions et des coupures ont également été rapportées dans plusieurs régions de l’ouest du pays.

Depuis plusieurs mois, la Russie mène une campagne systématique de frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant la plus grave crise du secteur depuis le début de l’invasion en février 2022. À plusieurs reprises, des centaines de milliers de foyers se sont retrouvés privés de chauffage et d’électricité en plein hiver.

Face à ces bombardements, l’armée polonaise a annoncé avoir déployé des avions pour sécuriser son espace aérien, comme elle le fait régulièrement lorsque des frappes russes visent les régions occidentales de l’Ukraine, proches de la frontière.

Ces nouvelles attaques surviennent dans un contexte diplomatique tendu. Russes et Ukrainiens se sont rencontrés cette semaine à Abou Dabi, en présence de représentants américains. Le seul résultat concret annoncé à ce stade est un échange de prisonniers, le premier depuis octobre.

Vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que ses négociateurs lui rendraient compte des discussions sensibles dès leur retour, tout en annonçant des échanges prévus avec plusieurs partenaires européens.