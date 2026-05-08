Ukraine : Zelensky accuse Moscou de ne pas avoir fait "la moindre tentative" pour respecter la trêve du 9 mai

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi la Russie de n’avoir entrepris « la moindre tentative » pour respecter la trêve unilatérale décrétée par Moscou à l’occasion des commémorations du 9 mai célébrant la victoire soviétique contre l’Allemagne nazie.

Dans un message publié sur X, le chef de l’État ukrainien affirme que les forces russes ont lancé plus de 850 drones au cours de la nuit sur le front ukrainien. « Du côté russe, il n’y a pas eu la moindre tentative, même symbolique, de cessez-le-feu sur le front », a dénoncé Volodymyr Zelensky, promettant que « l’Ukraine ripostera de la même manière aujourd’hui ».

L’armée ukrainienne indique avoir intercepté 56 drones russes en dehors des zones de combat, tandis que Moscou affirme de son côté avoir détruit plus de 250 drones ukrainiens depuis l’entrée en vigueur de sa trêve à minuit. Selon le ministère russe de la Défense, 264 drones ukrainiens auraient été abattus entre minuit et 7 heures du matin dans plusieurs régions russes, y compris autour de Moscou.

Dans ce contexte de fortes tensions, les autorités russes ont appelé les civils et les diplomates à quitter Kiev afin d’éviter d’éventuelles frappes de représailles si l’Ukraine perturbait les célébrations du 9 mai en Russie.

Parallèlement, Kiev a revendiqué une nouvelle frappe de longue portée contre une installation pétrolière située dans la région russe de Iaroslavl, à plus de 700 kilomètres de la frontière ukrainienne. Sans préciser la cible exacte, Volodymyr Zelensky a déclaré que « les frappes à longue portée de l’Ukraine se sont poursuivies en réponse aux attaques russes contre nos villes et nos villages ».

La région de Iaroslavl abrite l’une des principales raffineries pétrolières russes, régulièrement considérées comme des cibles stratégiques par l’armée ukrainienne.