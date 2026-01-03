Ukraine : Zelensky annonce un remaniement clé à la Défense

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi un important remaniement gouvernemental en pleine guerre contre la Russie, prévoyant le remplacement du ministre de la Défense Denys Chmygal. Ce dernier devrait être nommé à la tête du ministère de l’Énergie, un secteur stratégique particulièrement fragilisé par les frappes russes. Les changements annoncés doivent encore être approuvés par le Parlement ukrainien.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a salué le travail de Denys Chmygal au ministère de la Défense. « Je lui suis reconnaissant pour son travail méthodique et pour le renforcement des processus visant à assurer la protection de notre État », a-t-il déclaré, estimant que cette approche « systématique » est précisément celle dont le secteur énergétique ukrainien a besoin actuellement.

Les infrastructures énergétiques de l’Ukraine sont régulièrement visées par les bombardements russes, contraignant les autorités à mener des réparations constantes pour garantir l’approvisionnement en électricité et en chauffage, notamment en plein hiver. Le ministère de l’Énergie a par ailleurs été ébranlé ces derniers mois par un vaste scandale de corruption, qui a conduit à la démission de plusieurs responsables de premier plan.

Vendredi, le chef de l’État ukrainien avait indiqué vouloir confier le portefeuille de la Défense à Mykhaïlo Fedorov, actuel ministre de la Transformation numérique, âgé de 34 ans, et figure centrale de la modernisation technologique du pays depuis 2019.

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a annoncé la nomination du chef du renseignement militaire, Kyrylo Boudanov, au poste stratégique de chef de l’administration présidentielle. Il succède à Andriï Iermak, écarté sur fond de scandale de corruption lié au secteur de l’énergie.

Ce remaniement illustre la volonté du président ukrainien de resserrer son équipe autour de profils jugés efficaces, alors que le pays reste confronté à une guerre d’usure et à de lourds défis économiques et énergétiques.