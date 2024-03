Un accord conclu par le Congrès américain interdit le versement de fonds à l'UNRWA jusqu'en mars 2025

L'accord conclu entre les chefs de file du Congrès américain et la Maison Blanche sur un projet de loi de grande envergure finançant une série de programmes gouvernementaux maintiendra l'interdiction du financement américain de l'UNRWA, la principale agence de l'ONU pour les Palestiniens, jusqu'en mars 2025, selon deux sources citées par l'agence Reuters.

L'administration du président américain Joe Biden a déclaré en janvier qu'elle suspendait temporairement tout nouveau financement de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) après qu'Israël a accusé plus d'une douzaine de membres du personnel de l'agence d'avoir participé directement à la vague de tueries du Hamas du 7 octobre, et a déclaré que des centaines d'autres personnes étaient liées à des terroristes.

Le Sénat américain avait adopté le mois dernier une loi supprimant le financement de l'agence, dans le cadre d'un projet de loi de 95 milliards de dollars prévoyant une aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, bloqué à la Chambre des représentants.

Les partisans de l'aide ont tenté de la rétablir, appelant Washington à soutenir l'organisme, alors que les groupes humanitaires s'efforcent d'éviter une crise humanitaire à Gaza. Les deux sources au fait de l'accord indiquent que le financement serait bloqué pendant un an et que les détails des efforts alternatifs pour fournir une assistance humanitaire aux Palestiniens de Gaza seraient discutés une fois que la législation serait rendue publique.

L'ONU a lancé une vaste enquête sur les allégations concernant le personnel de l'UNRWA, et l'agence a licencié certains membres du personnel après qu'Israël lui a fourni des informations. Les États-Unis, principal donateur de l'UNRWA avec 300 à 400 millions de dollars par an, ont déclaré qu'ils souhaitaient voir les résultats de cette enquête avant d'envisager de reprendre leur financement.