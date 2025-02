Un avion de Delta Airlines se retourne sur la piste à Toronto : au moins huit blessés

Un grave incident aérien s'est produit ce lundi 17 février à l'aéroport international Pearson de Toronto, au Canada. Un appareil de la compagnie américaine Delta Airlines en provenance de Minneapolis s'est retourné sur la piste lors de son atterrissage, brisant ses ailes au passage.

Selon les premières informations rapportées par Channel 2 Now, l'avion transportait plusieurs dizaines de personnes. Le bilan provisoire fait état d'au moins huit personnes blessées, mais les autorités précisent que ce chiffre pourrait évoluer dans les prochaines heures.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'appareil complètement retourné sur une piste enneigée. Les conditions météorologiques difficiles pourraient avoir joué un rôle dans cet accident, bien que les causes exactes restent à déterminer par l'enquête qui sera menée.

"L'aéroport Pearson de Toronto a été informé d'un incident à l'atterrissage impliquant un avion de Delta Airlines en provenance de Minneapolis. Les équipes d'urgence sont sur place. Tous les passagers et membres d'équipage sont sur place", a indiqué l'aéroport dans une publication sur X (anciennement Twitter). Les services de secours se sont immédiatement rendus sur place pour porter assistance aux passagers et à l'équipage. Une cellule de crise a été mise en place par les autorités aéroportuaires et la compagnie Delta Airlines. Les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport Pearson pourraient connaître des perturbations dans les prochaines heures. Les voyageurs sont invités à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Dans un communiqué, Delta Airlines a assuré qu'une enquête approfondie serait menée en collaboration avec les autorités canadiennes pour déterminer les circonstances exactes de cet incident. La compagnie a également exprimé sa solidarité envers les passagers affectés et leurs familles.