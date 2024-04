Gaza: Joe Biden presse Benjamin Netanyahou de mettre en place "un cessez-le-feu immédiat"

Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi au Premier ministre Benjamin Netanyahou, lors d'un appel téléphonique, qu'un cessez-le-feu immédiat était nécessaire à Gaza, dans le cadre de la guerre qui oppose Israël au Hamas, déclenchée par l'attaque du groupe terroriste le 7 octobre.

M. Biden a souligné "qu'un cessez-le-feu immédiat est essentiel pour stabiliser et améliorer la situation humanitaire et protéger les civils innocents", et il a exhorté le Premier ministre à donner à ses négociateurs "les moyens de conclure un accord sans délai pour ramener les otages chez eux", selon un communiqué de la Maison Blanche.

M. Biden a également indiqué à M. Netanyahou que la politique de Washington concernant la guerre à Gaza "changerait fondamentalement" si Israël ne mettait pas en œuvre une série de mesures concrètes pour faire face à la crise humanitaire et protéger les travailleurs humanitaires. M. Biden "a indiqué la nécessité pour Israël d'annoncer et de mettre en œuvre une série de mesures spécifiques, concrètes et mesurables pour remédier aux dommages causés aux civils, aux souffrances humanitaires et à la sécurité des travailleurs humanitaires", a ajouté le communiqué de la Maison-Blanche. L'appel entre les deux dirigeants était le premier depuis qu'une attaque de Tsahal contre un convoi de la World Central Kitchen a tué sept travailleurs humanitaires au début de la semaine. "Il a clairement indiqué que la politique américaine à l'égard de Gaza serait déterminée par notre évaluation de l'action immédiate d'Israël sur ces mesures", indique la Maison Blanche, ajoutant que les récentes frappes israéliennes sur les travailleurs humanitaires ainsi que la situation humanitaire générale dans la bande de Gaza sont "inacceptables".

AP-Evan Vucci

Cette déclaration marque un pas de plus vers une position américaine qui dissocie sa demande de cessez-le-feu immédiat de sa demande de libération des otages par le Hamas. Les déclarations américaines précédentes étaient plus claires sur le fait que le seul moyen d'obtenir un cessez-le-feu était que le Hamas accepte de libérer les otages. La déclaration souligne également le mécontentement des États-Unis à l'égard de la manière dont M. Netanyahou gère les négociations sur les otages, suggérant qu'il n'a pas donné à l'équipe de négociation israélienne les moyens de parvenir à un accord avec le Hamas. Le communiqué américain ajoute que "les deux dirigeants ont également discuté des menaces publiques iraniennes contre Israël et le peuple israélien. Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis soutenaient fermement Israël face à ces menaces".