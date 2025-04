Un complot iranien pour assassiner un rabbin en Azerbaïdjan déjoué

Selon une enquête du Washington Post, les services de sécurité azerbaïdjanais ont déjoué un complot iranien visant à assassiner une figure juive importante dans le pays. Cette action, planifiée par la Force Qods iranienne, illustre une nouvelle tentative de cibler des personnalités juives en dehors du territoire iranien.

Un contrat de 200 000 dollars pour tuer un rabbin

D'après plusieurs responsables de sécurité occidentaux et moyen-orientaux cités par le quotidien américain, un officier de la Force Qods iranienne a rencontré l'automne dernier Agil Aslanov, un trafiquant de drogue géorgien. Lors de cette rencontre, l'officier iranien lui a remis une photographie d'une personnalité juive éminente en Azerbaïdjan, accompagnée d'instructions détaillées pour l'assassiner. Selon ces sources, qui ont parlé sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité des informations, Aslanov aurait accepté de tuer le rabbin Shneor Segal contre la somme de 200 000 dollars.

Un plan plus large visant un centre éducatif

Le complot, qui a été déjoué début janvier par le service de sécurité national d'Azerbaïdjan, comprenait également un projet d'attaque contre un centre éducatif, ont précisé ces responsables. Cette dimension supplémentaire souligne la gravité des intentions et l'ampleur du plan planifié depuis l'Iran. Contacté par le Washington Post, le rabbin Segal a déclaré avoir été informé par la presse azerbaïdjanaise d'un complot contre une figure religieuse et de l'arrestation de deux suspects. Malgré cette menace, il affirme se sentir en sécurité en Azerbaïdjan : "Nous vivons ici paisiblement. Je marche dans les rues ici, et il n'y a pas de peur."

Une opération soigneusement planifiée

Pour faire avancer ce complot présumé en Azerbaïdjan, Aslanov se serait rendu en Iran pour rencontrer des agents de la Force Qods. Cette rencontre a été organisée par Mohammad Golkari, un citoyen iranien disposant de vastes connexions criminelles, selon les responsables de sécurité. À son retour à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, Aslanov a recruté un citoyen azerbaïdjanais, Jihan Ismailov, et ensemble, ils ont commencé à surveiller le rabbin Segal, a précisé l'un des responsables.

Ce complot déjoué s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre l'Iran et Israël, avec des répercussions qui s'étendent aux communautés juives des pays voisins de l'Iran. L'Azerbaïdjan, qui entretient des relations étroites avec Israël, semble être devenu un terrain d'opérations pour les services de renseignement iraniens visant des cibles liées à la communauté juive ou aux intérêts israéliens.