Le parti LFI appelle à interdire le concert du chanteur israélien Eyal Golan à Paris

Le concert prévu le 20 mai prochain au Dôme de Paris d'une des plus grandes stars de la musique israélienne fait l'objet d'un appel à interdiction de la part du groupe parlementaire LFI-NFP. Eyal Golan, artiste aux multiples disques d'or dont la carrière s'étend sur plus de trois décennies, est visé par un communiqué politique virulent l'accusant de promouvoir des propos extrêmes concernant Gaza.

Véritable icône de la musique méditerranéenne en Israël, Eyal Golan, 54 ans, a bâti sa notoriété sur des titres mêlant sonorités traditionnelles et pop moderne, devenant l'un des artistes les plus écoutés de son pays. Ses concerts attirent habituellement des milliers de fans, comme en témoigne la capacité de 4500 places du Dôme de Paris, déjà sold out.

Cependant, ses prises de position depuis le 7 octobre 2023 font l'objet de vives critiques en France. Selon le communiqué publié par LFI-NFP, le chanteur aurait déclaré sur une chaîne publique qu'il fallait "éliminer Gaza" et "ne pas y laisser âme qui vive", des propos qui lui ont valu le soutien du ministre israélien Itamar Ben Gvir.

Une mobilisation politique

Dans leur communiqué, les députés de La France Insoumise et du Nouveau Front Populaire dénoncent "un véritable porte-voix pour les soutiens du génocide" et demandent "au préfet l'interdiction immédiate de cet événement". Le député Thomas Portes a notamment relayé l'appel sur les réseaux sociaux, qualifiant l'événement de "concert de la honte". Les opposants à ce concert établissent un parallèle avec la récente polémique concernant le survol du territoire français par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.

Cette polémique s'inscrit dans un contexte plus large de tensions autour des prises de position d'artistes sur le conflit israélo-palestinien. Plusieurs concerts d'artistes israéliens ont déjà été annulés ou perturbés en Europe ces derniers mois. Les opposants au concert promettent déjà "une large mobilisation pour empêcher que cet événement se tienne", laissant présager de possibles tensions le jour du spectacle si celui-ci était maintenu.