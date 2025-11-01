Un émissaire américain attendu au Moyen-Orient pour accentuer la pression sur l’Iran

Le secrétaire adjoint américain au Trésor, John Hurley, entame une tournée diplomatique au Moyen-Orient et en Europe pour renforcer la campagne de “pression maximale” sur l’Iran, a annoncé vendredi le département du Trésor. Il s’agit de sa première mission régionale depuis sa nomination.

Hurley se rendra successivement en Israël, aux Émirats arabes unis, en Turquie et au Liban, afin de coordonner les efforts financiers et sécuritaires des alliés de Washington contre Téhéran et ses réseaux régionaux. L’objectif est de bloquer les circuits de financement utilisés par l’Iran et ses groupes affiliés pour contourner les sanctions internationales et financer des activités déstabilisatrices.

« Le président Trump a clairement indiqué que les activités terroristes et déstabilisatrices de l’Iran doivent être contrées par une pression coordonnée et durable », a déclaré Hurley dans un communiqué.

Cette visite intervient dans un contexte de durcissement de la politique américaine : en juin, les États-Unis ont bombardé plusieurs sites nucléaires iraniens, et en septembre, l’ONU a rétabli un embargo sur les armes contre Téhéran.

Les puissances occidentales accusent l’Iran de chercher à développer une capacité nucléaire militaire, accusation que la République islamique rejette.

À Ankara, Hurley doit discuter de la coopération pour contrer les influences régionales malveillantes et empêcher l’évasion des sanctions.

À Abou Dhabi, il abordera également la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, deux dossiers prioritaires de l’administration Trump.