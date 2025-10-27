Un "employé" du partenaire gazaoui du radiodiffuseur allemand était un membre du Hamas

Le radiodiffuseur public allemand ZDF a annoncé lundi qu’un employé de son partenaire palestinien, tué la semaine dernière à Gaza, était membre du Hamas. Israël a fourni des preuves de son appartenance au groupe terroriste islamiste, entraînant la suspension immédiate de toute coopération avec Palestine Media Production (PMP), où l’individu travaillait comme ingénieur. ZDF collaborait avec cette société depuis des décennies.

L’ingénieur de 37 ans a été éliminé il y a plus d’une semaine à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de. Peu après l’incident, le radiodiffuseur a exigé des explications auprès de l’armée israélienne.

Le tabloïd allemand Bild, citant des sources militaires israéliennes, a rapporté que la victime n’était pas un civil aléatoire, mais une cible délibérée en raison de son appartenance à l’aile armée du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam. Aucun détail n’a été divulgué sur son rôle précis au sein de l’organisation, ni sur une éventuelle implication dans les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël.

ZDF s’est félicité que l’armée israélienne ait répondu à sa demande d’identification. Des Palestiniens ont prié sur les corps de membres des Brigades al-Qassam extraits des décombres à Gaza-Ville.