Un envoyé chinois rencontre le chef du Hamas pour la première fois depuis le 7 octobre

Pour la première fois depuis le 7 octobre, un envoyé du ministère chinois des affaires étrangères a rencontré le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, au Qatar, a annoncé Pékin ce mardi.

Dans une brève déclaration, le ministère des affaires étrangères a indiqué que l'ambassadeur Wang Kejian avait rencontré le chef terroriste dimanche et que les deux hommes avaient "échangé leurs points de vue sur le conflit de Gaza et d'autres questions". Il s'agit du premier contact public connu entre Pékin et le groupe terroriste palestinien qui gouverne Gaza depuis le 7 octobre. À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Lin Jian, a appelé ce mardi toutes les factions palestiniennes à recourir au dialogue pour "parvenir à une réconciliation interne". Félicitant Mohammad Mustafa pour sa prise de fonction en tant que nouveau Premier ministre, Lin Jian a déclaré que la Chine "soutenait" l'Autorité palestinienne (AP) dans le "renforcement de son autorité". Pékin soutient "toutes les factions politiques de Palestine dans la réconciliation interne par la consultation et le dialogue", a ajouté M. Lin. Réagissant à l'opération militaire israélienne sur l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza lundi, M. Lin a déclaré : "Ce qui s'est passé à l'hôpital Al-Shifa illustre parfaitement la crise humanitaire à Gaza". "La priorité absolue est désormais de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, de protéger les civils en déployant les plus grands efforts, d'éviter de plus grandes pertes et d'atténuer la crise humanitaire". Selon le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari, environ 200 Palestiniens ont été arrêtés après le raid sur le complexe médical Al-Shifa.