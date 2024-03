Un ex-otage libéré appelle la communauté internationale à "faire plus" pour ceux qui sont encore à Gaza

L’otage libéré Itay Regev a déclaré dans une interview à la BBC qu’il a été détenu dans des conditions "horribles" par des ravisseurs "cruels" et qu’il ne pensait pas qu’il en sortirait un jour vivant.

En visite à Londres pour défendre les otages, y compris son ami proche Omer Shem Tov, Itay Regev a affirmé vouloir "faire entendre leurs cris de Gaza", et a appelé la communauté internationale à "faire plus" pour libérer les 130 otages toujours retenus. "J'ai passé cinq mois sans voir la lumière du jour, ignorant comment allait ma famille, cinq mois sont passés dans des conditions horribles, j'avais très faim. Il faut sortir les otages de là le plus rapidement possible. Ils vivent chaque seconde sans savoir quel sera leur sort", a-t-il affirmé.

Itay Regev a été libéré lors d’une trêve à la fin du mois de novembre. Il a confié avoir "très, très faim" pendant sa captivité et il a cru qu'il allait mourir. "Je n’ai pas pris de douche pendant 54 jours. Mes ravisseurs étaient extrêmement cruels. Ils s’en fichaient. J’avais des blessures aux jambes, j'ai vécu avec un horrible sentiment de peur. Chaque seconde que vous vivez avec ce sentiment est affreux, et vous ne savez même pas si vous allez vous réveiller le matin suivant ou si un missile va vous tomber dessus, s’ils vont venir avec une kalachnikov et commencer à nous pulvériser avec des balles. Les conditions y étaient très, très difficiles", a-t-il confié. Le jeune homme a également raconté avoir été blessé par balle lors de son enlèvement, puis emmené à l’hôpital où un médecin, aux côtés de plusieurs terroristes du Hamas, a retiré une balle de sa jambe sans anesthésie ni analgésique. "Ils ont mis la pince dans ma jambe et ils ont retiré la balle sans anesthésie. Ils m’ont dit de me taire parce que si je ne me taisais pas, ils me tueraient. Mais pendant l'opération, ils m'ont giflé et craché dessus", a-t-il raconté. Itay et sa soeur Maya avaient été enlevés le 7 octobre au Festival Nova et emmenés à Gaza.