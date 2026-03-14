Un haut responsable militaire avait averti Trump du risque de fermeture du détroit d’Ormuz

Avant l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Iran, le chef d’état-major interarmées américain, le général Dan Caine, avait averti le président Donald Trump que Téhéran pourrait tenter de fermer le détroit stratégique d’Ormuz en représailles, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Selon le quotidien américain, le général Caine a expliqué à plusieurs reprises lors de briefings à la Maison-Blanche que les services américains estimaient depuis longtemps que l’Iran pourrait chercher à bloquer cette voie maritime essentielle en cas de conflit. Téhéran dispose notamment de mines navales, de drones et de missiles capables de menacer le trafic dans cette zone stratégique.

Malgré ces mises en garde, Donald Trump a décidé de poursuivre l’offensive militaire contre l’Iran. D’après les mêmes sources, le président américain estimait que le régime iranien capitulerait probablement avant d’en arriver à une telle mesure. Il aurait également jugé que l’armée américaine serait en mesure de rouvrir le passage maritime si Téhéran tentait effectivement de le bloquer.

Depuis le début des hostilités, les Gardiens de la Révolution iraniens ont quasiment fermé le détroit d’Ormuz, un passage maritime crucial situé entre l’Iran et la péninsule arabique. Environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole transite habituellement par cette route stratégique.

Selon l’agence britannique UK Maritime Trade Operations, au moins vingt navires commerciaux, dont neuf pétroliers, ont été attaqués ou ont signalé des incidents dans la zone depuis le début du mois de mars.

Cette stratégie viserait à perturber l’économie mondiale et à accroître la pression sur les États-Unis et leurs alliés dans le contexte de la guerre en cours.